Bpost kondigt tariefverhoging aan voor postpakketjes

Bpost kondigde zopas een tariefverhoging van 25 eurocent per pakketje aan. Die nieuwe maatregel gaat in op paasmaandag. Ondernemersorganisatie Unizo is niet te spreken over de beslissing van Bpost en noemt het een “cynisch paascadeau”.

Doordat de winkels gesloten zijn en we allemaal massaal via het internet bestellen, krijgt Bpost momenteel een uitzonderlijke hoeveelheid pakjes te verwerken. “Het is te vergelijken met de eindejaarsperiode. En dat van de ene dag op de andere, door de coronacrisis”, zegt Bpost-woordvoerder Barbara Van Speybroeck. “Er zijn heel wat extra klanten die nu op onze diensten rekenen en we moeten zo’n verhoging invoeren om onze dienstverlening draaiende te houden. Het dekt onze kosten niet, maar het zorgt er wel voor dat we alle pakjes kunnen sorteren en leveren.”

Voor de duidelijkheid: de verhoging geldt enkel voor professionelen. “Burgers die een pakketje willen versturen of thuis willen ontvangen zullen niet meer moeten betalen. Voor professionelen gaat het om een verhoging van 25 eurocent. Dat bedrag vragen we ook elk jaar tijdens de eindejaarsperiode.”

Cynisch paascadeau

Ondernemersorganisatie Unizo is niet tevreden met die tariefverhoging. Zij spreken dan ook van een “cynisch paascadeau net nu veel handelszaken en andere bedrijven door de coronacrisis gesloten zijn en e-commerce de enige manier is om toch nog een stukje omzet en inkomsten te genereren.”

UNIZO vraagt zich luidop af of ook de grotere e-commercespelers, die nu al van voordelige samenwerkingsovereenkomsten profiteren, de tariefverhoging zullen aangerekend krijgen. Indien niet zou dat het concurrentienadeel van de zelfstandige handelaars alleen nog vergroten.

“Deze verhoging druist regelrecht in tegen het ondersteuningsbeleid dat we nodig hebben om e-commerce meer ingang te doen vinden bij onze lokale ondernemers”, reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “We dringen er dan ook bij Bpost op aan om deze tariefverhoging in te trekken.”