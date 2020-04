Helft van bewoners positief in twee Truiense woon-zorgcentra

/ Sint-Truiden - Alle bewoners en medewerkers van woon-zorgcentra Villa Rosa en ‘t Meiland zijn getest op het coronavirus. De tendens is dat de helft van de bewoners op beide locaties positief testen, terwijl bij het personeel een op de vijf medewerkers positief test. In beide woon-zorgcentra worden besmette bewoners nu gescheiden van de andere bewoners. Sinds 18 maart vielen in de woon-zorgcentra zestien overlijdens te betreuren.

Zondag raakte bekend dat 35 bewoners van Villa Rosa en zeven bewoners van ‘t Meiland positief hebben getest, maar dat aantal loopt intussen verder op. Vorige week werd reeds een groene afdeling voor niet-besmette bewoners ingericht in de oude vleugel van ‘t Meiland. Ook in Villa Rosa werd een cohortafdeling ingericht voor bewoners die positief getest waren.

Villa Rosa wordt nu opgedeeld in een vleugel voor bewoners die drager zijn van het coronavirus en een vleugel voor niet-dragers, elk met een capaciteit van zestig bedden. De verhuis kan dus intern georganiseerd worden, in functie van het resultaat van de test van de bewoner. In ‘t Meiland is er eveneens de mogelijkheid om de besmette bewoners te scheiden van de niet-besmette, door middel van twee cohortafdelingen van elk dertig kamers.

Zorgbedrijf Sint-Truiden benadrukt dat de psychologische impact, zowel voor bewoners als medewerkers, groot is. De bewoners worden opgevangen door de zorgverleners. Voor de medewerkers is er psychologische bijstand opgestart.