Islamitische Staat lanceert aanval op Syrische troepen in Homs

Er zijn donderdag gevechten uitgebroken in Centraal-Syrië nadat militanten van Islamitische Staat (ISIS) een aanval uitvoerden op regeringstroepen in de provincie Homs.

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zei dat er gevechten woeden tussen de twee partijen in woestijnstad al-Soekhna, in het oostelijke deel van Homs.

De aanval bracht Russische gevechtsvliegtuigen ertoe tussen te komen en de aanvallen van ISIS te doen staken. Bij de gevechten vielen 18 slachtoffers bij de regeringstroepen en 11 bij de Islamitische Staat.

Rami Abdel Rahman, hoofd van het Observatorium, zei dat Islamitische Staat erin slaagde de controle van delen van Al-Soekhna over te nemen van de regeringstroepen. “Het is de dodelijkste aanval van IS sinds december vorig jaar”, zei hij nog.

De jihadisten zijn nog steeds aanwezig in enkele woestijngebieden in Homs. Vorig jaar kondigden de door de Verenigde Staten gesteunde en door Koerden aangevoerde Syrische Democratische Strijdkrachten(SDF) aan het laatste grote bolwerk van ISIS in het oosten van Syrië te hebben teruggewonnen.