De rechtbank heeft Hakan K., voormalig chef-kok van het bekende pitarestaurant Finjan in Antwerpen, veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. K. stal geld uit de kluis van het restaurant en bleek thuis nog een heleboel buit van inbraken te hebben liggen.

Hakan K. (45) werkte al zestien jaar in de keuken van pitazaak Finjan. Tot ieders grote tevredenheid, met hem achter de kookplaat was de zaak uitgegroeid tot een van de bekendste pitarestaurants in Antwerpen ...