Nieuw-Zeeland telt nog maar één coronadode: hoe kan dat?

Heel de wereld kijkt jaloers naar Nieuw-Zeeland. Daar viel nog maar één coronadode. Tijd om de veiligheidsmaatregelen te versoepelen? “Niets van”, zegt eerste minister Jacinda Ardern. “We zijn een marathon aan het lopen en we zijn nog lang niet aan de meet.”

Jacinda Ardern glunderde toen ze donderdag op tv kwam. “Vandaag zijn slechts 26 nieuwe besmettingen te melden. Dat cijfer daalt al voor de vierde dag. Proficiat.”

De cijfers van Nieuw-Zeeland zijn indrukwekkend. In totaal zijn daar nu 1.239 besmettingen geteld, 317 mensen zijn alweer genezen verklaard. En in heel het land viel nog maar één coronadode. Nieuw-Zeeland telt een kleine vijf miljoen inwoners en zit nu halfweg een strenge lockdownperiode.

“We zijn op de goede weg”, zei eerste minister Jacinda Ardern donderdag in haar televisietoespraak. “Door onze toewijding werkt ons plan. Jullie zijn jullie eigen leven en dat van de anderen aan het redden. Nogmaals: proficiat daarvoor.”

Marathon

Deze week kwam ook uit Denemarken positief nieuws. Daar zijn 5.597 coronabesmettingen en 218 coronadoden geteld. Omdat het aantal ziekenhuisopnames er daalt, besloot de regering de maatregelen te versoepelen. Kleine handelszaken mogen er straks weer open.

Maar daarvan wil de eerste minister van Nieuw-Zeeland niets weten. “We gaan de grenscontroles nog verstrengen. Wie het land binnenkomt, moet sowieso in quarantaine. Niet in thuisquarantaine maar in een quarantaine-unit die de overheid zal openen. Dit is niet het moment om te versoepelen. We zijn een marathon aan het lopen en we zijn nog lang niet aan de eindmeet.”

Twee verklaringen

Dat Nieuw-Zeeland het zo goed doet, heeft twee redenen. Vooreerst werd het eerste coronageval al op 28 februari gemeld, waarop het land bijna meteen in lockdown ging. En er is ook het geografische voordeel: Nieuw-Zeeland is een eiland, dat vrij weinig wordt bevlogen.