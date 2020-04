“Geen golf van ontslagen verwacht op intensieve zorg”

Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde, verwacht geen golf van ontslagen op de afdelingen intensieve zorg in de Belgische ziekenhuizen. “Er liggen momenteel zo’n 1.300 patiënten en dat gaat de komende dagen zo blijven”, zegt hij donderdagnamiddag.

De interfederale woordvoerders deelden donderdagvoormiddag tijdens hun dagelijkse persconferentie mee dat er 1.285 mensen op intensieve zorg liggen. Viroloog Steven Van Gucht zei dat de belasting op intensieve zorg nog altijd hoog blijft en de komende dagen nog zal toenemen.

Meyfroidt, zelf arts op intensieve zorg in het UZ Leuven, beaamt dat het aantal patiënten op de intensieve zorg voorlopig niet zal afnemen. Hij wijst nog eens op het gevaar om de coronamaatregelen al af te bouwen, en is ook geen voorstander van het opnemen van buitenlandse patiënten. “Als er dan een nieuwe piek komt, kom je in de problemen”, klinkt het.

Een tekort aan beademingstoestellen voor de intensieve zorg in België is er niet. “Er zijn ziekenhuizen die krap kwamen te zitten, maar daarop zijn er patiënten overgeplaatst”, aldus Meyfroidt.