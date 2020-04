Is het een baby of een burger? Fotografe maakt met ludiek project komaf met schaamte over buikjes

Alle buikjes zijn mooi. Als er al een boodschap is die ze willen meegeven, dan is het die. Naast natuurlijk de vrolijk verpakte hint: denk twee keer na voor je aan een vrouw vraagt of ze zwanger is. Met Food baby/real baby loopt het creatieve duo Noortje Palmers en Jasper Declercq al voor de tweede keer in de kijker.