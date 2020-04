De Block: bewoners rusthuizen die zuurstof nodig hebben blijven in ziekenhuis

Bewoners van rusthuizen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en een zuurstofbehandeling nodig hebben, blijven in het ziekenhuis zolang die behandeling nodig is. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) donderdag in de Kamer verklaard. Ze benadrukte ook dat ziekenhuizen een ander systeem van zuurstofvoorziening gebruiken dan woon-zorgcentra.

De situatie in de woon-zorgcentra was ook in de plenaire Kamer voer voor vragen aan de regering. Verschillende Kamerleden maakten zich zorgen over de vaak alarmerende berichten vanuit de rusthuizen.

Minister De Block weerlegde alvast dat ziekenhuizen zuurstof zouden hebben opgehaald in de woon-zorgcentra. Ze maken immers gebruik van een ander systeem. De ziekenhuizen hebben een centraal systeem, terwijl dat in de woon-zorgcentra bijvoorbeeld condensatoren en andere systemen zijn.

De Block had nog een opvallende oproep in petto. “Ik hoop echt dat we uit deze crisis de gepaste conclusies kunnen trekken over de versnippering in de gezondheidszorg die tot dit soort drama’s in de woon-zorgcentra heeft geleid”