Gewezen topspits Hernan Crespo legt uit waarom hij Ronaldo beter vindt dan Ronaldo: “Hij was gewoon ongeëvenaard”

Er zijn zo van die voetbaldebatten die je eigenlijk niet kan beslechten. Wie was beter: Ronaldo of… Ronaldo? Zijnde de Braziliaanse legende of de Portugese superster. Hernan Crespo, die vaak zelf blindelings de weg naar doel vond, heeft er een duidelijke mening over.

De Argentijn van intussen 44 jaar is momenteel actief als trainer van Defensa en was tijdens zijn carrière een dodelijke goalgetter. In dienst van onder anderen Parma, Lazio en Inter scoorde Crespo 244 doelpunten. Daarnaast trof hij ook 35 keer raak voor zijn land.

En de man met de blonde krullen blijkt ook een man met een mening. Volgens de Argentijn hebben Ronaldo en zijn grote rivaal Lionel Messi elkaar tot grotere hoogtes gestuwd. Iets dat de Braziliaanse Ronaldo ontbrak tijdens zijn fenomenale carrière.

“Ronaldo en Messi mogen zich gelukkig prijzen”, aldus Crespo bij Ole. “Ze hebben elkaar beter gemaakt. Voor Ronaldo was dat anders. Hij kreeg waarschijnlijk nooit dezelfde stimulans om nog beter te doen. Maar niemand kon tippen aan Ronie. De schoonheid van zijn dribbels en zijn creativiteit om verdedigers te passeren. Ongeëvenaard! Weet je, CR7 heef een carrière opgebouwd door enorm hard te werken, maar de creativiteit van Il Fenomeno heeft hij niet.”

Verder heeft Crespo ook een hoge pet op van zijn landgenoot Lautaro Martinez, ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter én zwaar gelinkt aan FC Barcelona. “Hij kan de nieuwe Sergio Agüero worden”, klinkt het. “Martinez is geen dribbelwonder, maar meer een teamspeler dan Sergio.”