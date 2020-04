Brussels Airlines schrapt acht bestemmingen

Brussels Airlines gaat na de coronacrisis vluchten naar acht bestemmingen al zeker niet meer heropstarten. Dat schrijft De Standaard en de woordvoerster van de Belgische maatschappij bevestigt het nieuws.

Wie de komende maanden een reis gepland had naar Sevilla, Valencia, Bristol, Hannover, Moskou, Billund, Marrakesh en Santorini, zal daar niet geraken met Brussels Airlines. Al minstens tot eind maart volgend jaar zal de maatschappij die bestemmingen niet meer aanbieden.

Eerder had Brussels Airlines al aangekondigd zijn activiteiten ten vroegste vanaf 15 mei te hervatten, maar dan in eerste instantie met een beperkter aanbod. Nu blijkt dus dat een aantal bestemmingen lange tijd niet meer bediend zullen worden.

Het gaat onder meer om bestemmingen die door partnermaatschappij CityJet werden uitgevoerd. Het contract met dat bedrijf zette Brussels Airlines stop. Daardoor zijn er vijf vliegtuigen minder beschikbaar voor vluchten.

Er zitten enkele populaire toeristische bestemmingen bij de geschrapte verbindingen, maar de vraag van klanten is niet het enige criterium dat meespeelde in de beslissing. “Populair en winstgevend zijn niet hetzelfde”, zegt woordvoerster Kim Daenen van Brussels Airlines. Het is nog niet duidelijk of er nog meer verbindingen zullen sneuvelen.

Wie een vlucht had geboekt naar de geschrapte bestemmingen, zal gecontacteerd worden door Brussels Airlines.