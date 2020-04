Aanslagpleger van Halle in Duitsland wou oorspronkelijk moskeeën aanvallen

De rechts-extremistische dader van de aanslag in Halle, in het oosten van Duitsland, wou oorspronkelijk moskeeën aanvallen. Pas later veranderde hij zijn plannen en koos hij een synagoge als doelwit, meldde het weekblad Der Spiegel en bevestigden veiligheidskringen donderdag.

Dat Stephan B. zich inspireerde op de aanslag van Christchurch in Nieuw-Zeeland, was al bekend. Daar bracht een terrorist in maart 2019 bij aanvallen op twee moskeeën 51 mensen om het leven.

Stephan B. probeerde op 9 oktober 2019 in Halle een bloedbad aan te richten op de joodse feestdag Jom Kipoer. Hij geraakte de synagoge niet binnen en schoot dan maar een voorbijgangster en de klant van een kebabzaak dood. De 28-jarige man wordt de komende dagen aangeklaagd.

LEES OOK. Aanvaller synagoge in Duitse Halle betreurt laag aantal slachtoffers

B. filmde zichzelf tijdens de feiten en streamde alles op het internet. In een ondervraging zou hij hebben gezegd dat hij in de zomer tweemaal met de auto langs de synagoge reed om de plek te verkennen en na gaan of het gsm-net stabiel genoeg was om een video te streamen.