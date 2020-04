Hoofdredactrice Liesbeth Van Impe over haar strijd tegen kanker: “Elke dag zijn er mensen wier leven in een lockdown zonder einddatum gaat”

Een lege agenda, doorkruiste plannen, onzekerheid en angst, het permanente risico dat het allemaal nog veel erger kan worden … Elke dag zijn er mensen wier leven in een lockdown zonder einddatum gaat. Dat is wat een diagnose van een zware ziekte met je doet. Negen maanden geleden viel ik uit mijn leven. Dit is mijn verhaal, van vallen, traag weer overeind krabbelen en nog niet helemaal zeker zijn of dat nu echt vaste grond onder mijn voeten is.