De openbaring van het video-interview: 8 bekende koppen geven een inkijk in hun woonkamer

Nieuwe crisissen leveren nieuwe openbaringen op. Omdat we met z’n allen zo veel mogelijk ‘in ons kot’ moeten blijven, krijgen we politici, woordvoerders en experts in Het Journaal en VTM Nieuws vaak vanuit hun bureau of woonkamer te zien. Op die manier geven ze – al dan niet ongewild – een stukje van hun privéleven prijs, van hun hobby’s en hun passies, of die van hun huisgenoten. Van oude filmposters en miniwoordenboeken tot in beeld gesmokkelde foto’s: wij vroegen de videochatters om een woordje uitleg.