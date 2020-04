Hoofdverdachte van alweer een massamoord: de vleermuis, het enige zoogdier dat kan vliegen en waar de wetenschap maar geen vat op krijgt

De vleermuis. Hij weer. Met 96 procent zekerheid is hij de verspreider van het coronavirus, dat wereldwijd woedt en doodt maar waar hij zelf niet ziek van wordt. Zoals met het virus dat hondsdolheid veroorzaakte. Of SARS. Of ebola. Wat is dat toch met het ongrijpbare beest dat als enige zoogdier kan vliegen en waar zelfs de wetenschap niet volledig vat op krijgt? Het proces van een massamoordenaar, met medeplichtigen die we maar al te goed kennen.