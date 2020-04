Ook kat moet in quarantaine als baasje ziek is: “We raden zelfs aan om hem in een aparte ruimte te plaatsen”

Wie besmet is of denkt besmet te zijn met het coronavirus moet zijn kat binnenhouden. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Tot nu toe werd enkel aangeraden afstand te houden van katten, maar dat blijkt dus niet voldoende te zijn. “Als je ziek bent, dan raden we zelfs aan om je kat in een aparte ruimte te plaatsen”, legt viroloog Steven Van Gucht uit.