25-jarige Genkenaar bezwijkt aan coronavirus: “Erg van geschrokken”

In de nacht van woensdag op donderdag is in het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL) een 25-jarige Genkenaar overleden als gevolg van een coronabesmetting. Hij is daarmee een van de jongste slachtoffers van Covid-19 van het land. “Opnieuw is aangetoond dat dit virus iedereen kan raken. Dat is ook de reden waarom we de maatregelen goed moeten blijven opvolgen.”