Grote onduidelijkheid over Gentse expo die de wereldpers haalde: wat met de 145.000 tickets?

Gent -

The New York Times, Le Monde, de BBC, Russische pers … Buitenlandse media waren bijzonder enthousiast over een tentoonstelling over Jan Van Eyck in Gent. Nog nooit waren zo veel werken van de Vlaamse meester samen op één plaats. De Koning kwam kijken en er gingen meer dan 200.000 tickets de deur uit. Maar het coronavirus zorgde voor een bruusk einde van de prestigieuze expo. 145.000 mensen hebben hun ticket nog niet kunnen gebruiken. Hoe moet het verder met ‘Van Eyck: een optische revolutie’?