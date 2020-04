Onze man zweert bij de vijsmachine en ook Dina Tersago is fan: “Misschien moeten alle vrouwen dit voor Kerstmis vragen?”

De fotokader is opgehangen, het tuinpoortje verstevigd en alle Ikea-kastjes zitten in elkaar. Als dat hele ‘blijf in uw kot’-gedoe één voordeel heeft, dan is het wel dat al die rondslingerende klusjes eindelijk gedaan raken. En dankzij één toestelletje is dat kinderspel. Even “prrrrut” en klaar is Kees. Zelfs als die Kees een journalist met twee linkerhanden is. Een eerbetoon aan de schroefboormachine, de slagmoeraanzetter, of eenvoudigweg: het vijsmachientje.