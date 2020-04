Corona of niet, een uitgebreid paasdiner zal er zijn: we gaan massaal op restaurant in ons kot

Meer dan ooit zullen we zondag bewust Pasen vieren. Dat merken de restaurants, die de bestellingen voor feestmaaltijden zien binnenstromen. Thuis op restaurant dus, om de sleur – elke dag lijkt op een andere – te doorbreken. En dat is nodig, zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB). “Onze dagen zijn afgevlakt, en dit is een manier voor mensen om een markering te zetten.”