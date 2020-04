Rusthuisdirecteurs voelen zich machteloos: “Gewend met de dood om te gaan, maar toch geen drie in één dag?”

Rusthuizen zijn wel vaker de laatste halte voor de dood. Maar de manier waarop sommige woon-zorgcentra nu worden getroffen, raakt zelfs de meest doorgewinterde personeelsleden diep. “Het zwaarste is dat je niks kunt doen. Je moet machteloos toekijken hoe mensen aftakelen voor wie je jarenlang hebt gezorgd.”

Drie overlijdens in één dag. Dat is de zware balans voor woon-zorgcentrum Dilhome in Dilbeek. “Onze eerste drie overlijdens”, zegt directeur Ann De Mol. “Er zijn vandaag tranen gevloeid onder de collega ...