Knoop in Belgisch profvoetbal kan ontward worden door U21-teams: topclubs willen beloftenploegen in 1B

De Pro League beslist niet op 15 april, maar pas op 24 april over het stopzetten van de voetbalcompetitie. Over de competitieformule wordt wellicht pas op 10 mei geoordeeld. Door de strenge hand van de Licentiecommissie is de kans groot dat we niet eens meer aan 24 profclubs geraken. De beste U21-teams kunnen wel de gaten in 1B opvullen. Marnik Geukens

Van de 24 profclubs in 1A en 1B kregen er maar liefst zeven geen proflicentie meer, terwijl twee clubs uit de amateurreeksen (Deinze en RWDM) wel naar het professionele niveau mogen. Op dit moment zijn er dus maar negentien ploegen om in eerste en tweede klasse te voetballen. Oké, via het BAS komen er ongetwijfeld nog een aantal – Standard? – bij, maar finaal stranden we quasi zeker op 22 à 23 profclubs.

Dat is een onmogelijk cijfer om ze met zijn allen in één reeks te laten voetballen. Hoe graag Club Brugge en de K11 ook naar een competitie met 18 of 20 ploegen willen: het is weinig realistisch. Wat doe je dan met de overblijvers? Het is onzinnig om 1B te organiseren met drie, vier of vijf teams.

Daarom is één van de potentiële oplossingen de introductie van de beste U21-teams van het land in 1B. Naar het voorbeeld van Nederland dus, waar de sterkste beloftenploegen al zeven seizoenen lang meedraaien in de Keuken Kampioen Divisie, het Hollandse equivalent van 1B. Denk aan Jong Ajax en Jong PSV. Vooral onze topclubs zijn al jaren vragende partij om hun beloften tegen eerste elftallen te laten voetballen. Tot nu toe stuitte dat altijd op verzet in de lagere reeksen, maar de huidige crisis biedt opportuniteiten.

Club en Genk

De werkgroep die de toekomst van ons voetbal zal bepalen, krijgt het plan sowieso aangereikt als agendapunt. Club Brugge – als alternatief idee – en RC Genk zien het wel zitten. Genk stalt al jaren talenten in 1B om in versneld tempo van jongens mannen te maken. Dat proces was bijvoorbeeld erg succesvol bij Leandro Trossard, die werd uitgeleend aan OH Leuven en Lommel. De postformatie van jonkies zal nog vergemakkelijken als volledige beloftenelftallen in 1B konden aantreden.

Dit opzet kan 1B ook een stuk leefbaarder maken dan wat het nu is. In het huidige format met acht ploegen nemen verschillende clubs vaak te grote financiële risico’s om naar 1A te stijgen. Aangezien de beloftenteams niet zouden kunnen promoveren, vergroot voor de anderen de kans om wel te stijgen en een gezonder beleid te voeren.

De beslissing valt wellicht pas na 10 mei, wanneer het BAS heeft geoordeeld over alle licenties en de Algemene Vergadering van de Pro League kan stemmen over een (nieuwe) competitieformule.