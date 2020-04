“We horen het Anderlecht en Wouter Vandenhaute graag zeggen, maar veel dichter hebben we een kat nog niet bij de melk gezien”

In het slaperige gehucht waar ik woon, zijn we trots op twee restaurants met een Michelinster. Een ervan is eigendom van Wouter Vandenhaute. De licentiecommissie van de Egenhovense restauranthoudersbond maakt hier geen problemen van, omdat Vandenhaute geen verse producten aan het restaurant levert. En ook al zou hij plots veeboer of tuinder worden, dan nog zouden de tafeldruiven die hij in de lege vip-tenten van de Brabantse Pijl teelt heus niet marktverstorend werken. Het aanbod topproducten tussen Brussel en Leuven is groot genoeg.