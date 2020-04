Kampioen van de creatieve constructies: hoe het beleid van voorzitter Venanzi ervoor zorgde dat Standard geen licentie kreeg

Standard dat niet zonder slag of stoot zijn licentie haalt, het gebeurde al drie keer in de jongste vijf seizoenen. Maar zich straks voor het BAS moeten verdedigen, dat is een primeur. Een regelrechte verrassing? Niet helemaal. Onder voorzitter Bruno Venanzi (49) is het al jaren financieel goochelen om de rekening niet te rood te kleuren.