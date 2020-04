Een gigantisch steunpakket om alle Europese landen die getroffen zijn door corona te helpen, wie kan daar tegen zijn? Nederland

Plooit Nederland? Of gijzelen onze noorderburen de hele Europese Unie? Het was de vraag die in Europese kringen op ieders lippen brandde. Maar uiteindelijk bleek dat onze noorderburen na wekenlang het been stijf te hebben gehouden gisteravond dan toch door de knieën gingen. En komt er uiteindelijk dan toch een Europees steunpakket van 540 miljard euro die de Europese landen – en vooral het zuiden – moet steunen in de strijd tegen corona.