Vincent Kompany wil trainingen hervatten bij Anderlecht

Vincent Kompany pleit ervoor om heel binnenkort de trainingen bij Anderlecht te hervatten. Uiteraard met respect voor alle coronamaatregelen: in kleine groepjes trainen, geen tackles, handschoenen... Bij RSCA zijn daar verschillende vergaderingen over gehouden -–ook met Frank Vercauteren – want niet iedereen is overtuigd dat dit een goeie zet is.

Kompany kijkt echter naar het buitenland en ziet dat verschillende teams – vooral in Duitsland – hun spelers terugroepen naar het oefencomplex. Samen met CEO Karel Van Eetvelt wil de speler-manager tonen dat paars-wit ook in tijden van crisis slagkrachtig blijft. Kompany is ervan overtuigd dat zijn medische staf performant genoeg is om de risico’s te beperken. Bovendien komen revaliderende spelers als Trebel, Dimata, Bakkali en Collasin nu al regelmatig naar Neerpede en ook bij Genk en Gent zijn er oefensessies in kleine groepjes.

De spelers zijn verwittigd dat ze zich klaar moeten houden. Kompany wil dat ze in vorm blijven tot de werkgroep beslist over het eventueel stopzetten van de competitie. De sceptici blijven echter zeggen dat het nog niet opportuun is om dagelijks een veertigtal mensen naar het oefencentrum te laten komen. En raken de spelers die in het buitenland zitten – Roofe, Zulj, Sambi-Lokonga,... – zomaar in Brussel?