Verongelijkte provinciale voetbalclubs trekken naar het BAS tegen overhaaste stopzetting van competities

Verschillende provinciale clubs uit diverse provincies hebben zich gegroepeerd en stappen naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) tegen de stopzetting van de competitie. Het gaat om teams die nog kampioen konden spelen, promotie konden afdwingen of degradatie konden vermijden.

Ze namen met Johnny Maeschalck en Kristof De Saedeleer twee gerenommeerde advocaten in de arm om hun belangen te verdedigen. De verongelijkte provinciale clubs vinden vooral dat er overhaast en zonder overleg beslist is om al reeksen te stoppen en de leider tot kampioen te kronen. Daarbij worden hun inziens de reglementen niet gerespecteerd. Sommige teams hadden niet evenveel wedstrijden of minder thuisduels.

Natuurlijk begrijpen de betrokken partijen wel dat deze coronacrisis voor een heel speciale situatie zorgt, maar dat rechtvaardigt volgens hen niet dat de reglementering aan de kant moet worden geschoven. De verwachting is dat ook clubs uit het amateurvoetbal en zelfs uit het zaalvoetbal zich nog zullen aansluiten bij deze groep. Zo liet Aalst in tweede amateur bijvoorbeeld al verstaan dat het bereid is te procederen. De klacht is al ingeleid bij het BAS.

Als deze (provinciale) clubs gelijk krijgen, zal dit mogelijk ook een invloed hebben op de eventuele stopzetting van de Jupiler Pro League.