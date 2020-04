Ibracadabra: Zlatan traint mee bij Hammarby

Een plotse verschijning. Zlatan Ibrahimovic (38) deed mee met de vrijwillige groepstraining bij Hammarby IF. De superster van AC Milan vertoeft in Zweden sinds de Serie A werd stilgelegd door het coronavirus. In zijn vaderland zijn de maatregelen minder streng en dus besloot Zlatan even mee te doen bij de club waar hij ook 25 procent van de aandelen bezit. “Ibrahimovic wilde gewoon even de bal voelen”, aldus sportmanager Jesper Jansson. “Hij is hier altijd welkom.” Verschillende insiders beweren dat de goalgetter straks weggaat bij AC Milan en zijn carrière zal afsluiten bij Hammarby. Bij zijn Zweedse jeugdclub Malmö zouden ze dat wel verraad vinden.(jug)