“OPEC+ akkoord om 10 miljoen vaten olie per dag minder te produceren”

De olieproducerende landen van de OPEC+, het oliekartel OPEC en bondgenoten waaronder Rusland, hebben een akkoord bereikt over het verlagen van de olieproductie met 10 miljoen vaten per dag. Dat melden verschillende media. De landen willen zo de olieprijzen, die de afgelopen weken sterk gedaald zijn, stabiliseren.

De productie zou per dag met 10 miljoen vaten per dag dalen in mei en juni. Tussen juli en december wordt de productie opnieuw wat opgetrokken, waardoor 8 miljoen vaten per dag minder worden geproduceerd en vanaf januari 2021 tot eind april 2022 gaat het nog om 6 miljoen vaten per dag minder.

Een van de Russische toponderhandelaars meldde aan persbureau Reuters dat OPEC+ verwacht dat ook andere producenten die niet tot de groep behoren hun steentje zullen bijdragen. Zo zal vrijdag ook een teleconferentie plaatsvinden van de energieministers van de G20, geleid door Saudi-Arabië. Bronnen binnen de OPEC en het Kremlin verwachten dat andere olieproducenten akkoord zullen gaan om de productie ook nog eens te verminderen met in totaal 5 miljoen vaten per dag.

Op 10 juni vindt een nieuwe videoconferentie plaats van de OPEC+, melden bronnen.

Prijzenoorlog

Het akkoord volgt op een handelsruzie tussen Saudi-Arabië, de officieuze aanvoerder van de OPEC, en Rusland. Beide landen waren in een prijzenoorlog verwikkeld, waarbij ze de markt overspoelden met goedkope olie. Daardoor kelderden de door de coronacrisis toch al gedaalde olieprijzen. Donderdag stegen de olieprijzen voor de aanvang van de onderhandelingen, maar uiteindelijk verloor een vat Amerikaanse olie 6,4 procent aan waarde en de Europese Brentolie eindigde 2 procent lager.

Donderdag sprak de Amerikaanse president Donald Trump nog met de Russische president Vladimir Poetin en de Saudische koning Salman over het mogelijke akkoord bij de OPEC. Tijdens de dagelijkse persconferentie over het coronavirus verklaarde Trump dat de landen waarschijnlijk dichtbij een akkoord zaten en dat ze donderdag of vrijdag verklaringen zouden afleggen.