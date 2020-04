1 op de 5 bedrijven in zorg en land- en tuinbouw zet jobstudenten in tijdens paasvakantie

In één op de vijf bedrijven in de zorg- en de groene sector (onder andere land- en tuinbouwbedrijven) worden tijdens de paasvakantie jobstudenten ingezet. Achttien procent van de 297 ondernemingen die Acerta tussen 2 en 7 april bevraagde, verwacht komende zomervakantie meer jobstudenten nodig te zullen hebben dan vorig jaar. Dat meldt de hr-dienstverlener vrijdag.

Jobstudenten zijn in coronatijden van groot belang om personeelstekorten op te vangen in deze voor de maatschappij vitale sectoren. 69 procent van de ondernemingen schakelt tijdens de paasvakantie evenveel jobstudenten in als vorig jaar, bij 7 procent zijn het er meer.

In de groene sector is het de periode van de seizoensarbeid. In april en mei worden jaarlijks tussen de 15.000 en 25.000 seizoenswerknemers ingezet, vaak uit Midden- en Oost-Europa. “Zelfs met aangepaste RSZ-voorschriften voor seizoensarbeid zullen die 25.000 er dit jaar niet zijn, aangezien velen worden tegengehouden aan de Europese binnengrenzen. 21 procent bedrijven uit de groensector zet deze paasvakantie dan ook jobstudenten aan het werk”, aldus Acerta.

In de zorgsector (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuisverpleging, ...) leidt de coronapandemie tot een ongeziene piek. Niet alle jobs zijn even toegankelijk voor jobstudenten. Studenten die in hun opleiding de specifieke kwalificaties aan het verwerven zijn, komen wel in aanmerking, zoals verpleegkundigen in opleiding.

In de bevraagde sectoren rekent voor de zomer 77 procent op minstens evenveel jobstudenten als vorig jaar. 23 procent gaat uit van minder werk en meent minder jobstudenten nodig te zullen hebben.