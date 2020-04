Marc Van Ranst: “Wetenschappers willen maatregelen voor langere periode aankondigen, maar met volmachtenregering is dat niet zo eenvoudig”

“Dit is niet het moment om de coronamaatregelen te versoepelen. Het is nog altijd een bijzonder fragiele situatie. Iedereen gaat nog heel hard zijn best moeten doen om ervoor te zorgen dat het de juiste richting blijft uitgaan. Zeker nu het paasweekend voor de deur staat.” Dat zei viroloog Marc Van Ranst donderdagavond in ‘De afspraak’ op Canvas.

“Het is niet omdat er nu een werkgroep is die de exitstrategie aan het voorbereiden is, dat we nu al mogen loslaten”, zo verklaarde de viroloog. “Men denkt dat die curve nu verworven is en dat die nu voor altijd naar beneden zal gaan. Ik moet iedereen waarschuwen: dat is niet zo.”

Van Ranst beseft dat iedereen zo snel mogelijk terug naar “het normale leven” wil. “En dat gaat er ook wel komen, maar het pad daarnaartoe moet logisch en veilig zijn.”

Het lijkt nu al een zekerheid dat de Nationale Veiligheidsraad de huidige coronamaatregelen volgende week zal verlengen tot en met 3 mei. Waarom wordt dat nu dan nog niet afgekondigd, om duidelijkheid te scheppen bij de bevolking? “De meeste wetenschappers vinden dat de maatregelen beter voor een langere periode worden aangekondigd”, aldus Van Ranst. “Dat maakt alles veel duidelijker en makkelijker zonder hoop weg te nemen. Je moet mensen een duidelijk perspectief bieden. Maar het feit speelt ook dat we een regering met volmachten hebben, een regering die geen eeuwigdurend mandaat heeft. Dan willen diegene die die volmachten gegeven hebben, ook de zekerheid dat dit af en toe herbekeken wordt.”

