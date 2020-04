Crisis bij FC Barcelona compleet: zes bestuursleden stappen op

Donderdagavond hebben zes bestuursleden van FC Barcelona de deur van Camp Nou achter zich dichtgetrokken. De bestuurders konden zich niet langer vinden in het beleid van voorzitter Josep Maria Bartomeu, die zijn zitje wel behoud.

Een dag nadat vicepresidenten Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elias en Josep Pont vriendelijk was verzocht op te stappen, voegden ook Maria Teixidor en Jordi Calsamiglia zich bij de vertrekkers. Ze dienden hun ontslag in. De zes zien geen ruimte meer voor een andere, noodzakelijke, aanpak om de problemen in de toekomst het hoofd te bieden. De ontslagverklaring is een volgende klap voor Bartomeu, die ook al vanuit de spelersgroep van de Catalanen onder vuur ligt rond het inleveren van salaris.

In een verklaring voor hun drastische stap wordt onder andere de relatie van Bartomeu met de media gehekeld. Er wordt verwezen naar de zogenaamde Barça-gate, waarin een pr-bureau op verzoek van de voorzitter op social media tegenstanders van Bartomeu in een negatief daglicht stelde.

“We moeten onze teleurstelling benadrukken over de ongelukkige zaken op sociale media, ook bekend als Barça-gate, waarover we via de pers moesten lezen”, staat te lezen in een brief die La Vangardia naar buiten bracht.

In de ontslagbrief is ook een pleidooi nieuwe verkiezingen te vinden. “Als laatste dienst aan onze club raden we nieuwe verkiezingen aan, zodra de omstandigheden het toestaan, om de club de richting te geven om met alle ‘autoriteit’ en op de beste manier de uitdagingen in de nabije toekomst aan te gaan.”

