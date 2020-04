Spaanse regering overweegt om hele zomer geen buitenlandse toeristen toe te laten

De Spaanse regering denkt aan een scenario waarin de grenzen langer gesloten blijven en er een hele zomer lang geen buitenlandse toeristen toegelaten zouden worden. Met meer dan 15.000 doden en ruim 153.000 bevestigde besmettingen is Spanje een van de zwaarst getroffen landen ter wereld.

De maatregel zou een ramp betekenen voor de - al fragiele - Spaanse economie: toerisme is één van de voornaamste bronnen van inkomsten. Dat de overheid deze maatregel nog maar overweegt, duidt op de vrees die het heeft voor een nieuwe opflakkering van het virus dat nu al zo’n zware tol heeft geëist in het land.

Volgens het plan zouden buitenlandse toeristen Spanje niet binnen mogen en zouden ook Spanjaarden het land niet mogen verlaten, tenzij ze daar een speciaal gezondheidscertificaat voor zouden hebben. In eigen land op vakantie gaan, zou wel mogen en zelfs gepromoot worden. Al zijn daar ook bepaalde beperkingen mogelijk: zo zou het verplicht worden om op het openbaar vervoer een mondmasker te dragen en om de social distancing-regels te volgen.

Sinds 14 maart is de noodtoestand in Spanje van kracht en sinds 30 maart is het land in volledige lockdown. De maatregelen werden enkele dagen geleden nog verlengd tot en met 26 april.

