Instagram-account van Nederlandse topref en politieman gehackt: “Mondmaskers te koop”

Aan de stem van Danny Makkelie was duidelijk te horen dat de hack van zijn Instagram-account er hard had ingehakt bij de topscheidsrechter en politieman. “Bij de politie werken we zonder beschermingsmiddelen, zijn de mondkapjes bijzonder schaars en gaan we soms onbeschermd de wijk in. En dan zou ik grote hoeveelheden mondkapjes in de aanbieding hebben volgens mijn Instagram-account”, zegt hij beduusd.

De Nederlandse profarbiter schrok zich naar eigen zeggen een ongeluk toen hij donderdagmiddag werd geconfronteerd met een foto op zijn account. Makkelie zou twee soorten mondkapjes in groten getale kunnen leveren. “Mijn account bleek te zijn gehackt. Gelukkig kon ik zelf nog inloggen. Ik heb direct mijn wachtwoord aangepast, zodat er geen verdere schade kon worden aangericht. Daarom kon ik er een verklaring opzetten voor mijn volgers dat mijn account was gehackt. Daarbij heb ik aangegeven dat je je wachtwoord om de zoveel tijd moet aanpassen. Iets wat ikzelf eigenlijk nooit heb gedaan.”

Het leed was al geschied. De foto ging snel rond en de reacties waren niet mals voor de scheidsrechter, die door veel volgers werd weggezet als geldwolf. Iemand die wil profiteren van de coronacrisis, terwijl hij nota bene bij de politie werkt en als toparbiter een publiek figuur is. Vorige week deed hij juist nog mee in een anti-coronacampagne in zijn woonplaats Dordrecht.

Foto: Photo News

“Morgen zal ik op mijn werk kijken of ik aangifte ga doen. Ik ben zelf hulpofficier en weet dat het in deze coronacrisis geen prioriteit heeft en het lastig is om de hacker te achterhalen. Zelfs toen ik via social media met de dood werd bedreigd, konden de daders niet gepakt worden. Aan de andere kant wordt op deze manier wel mijn goede naam geschaad. Zeker als je ziet hoe erop is gereageerd.”

Makkelie heeft direct nadat hij op de hoogte werd gebracht – “Ik kon aanvankelijk niet reageren op berichten omdat ik een interview aan de NOS gaf naar aanleiding van de nieuwe spelregels omtrent aanvallend hands”– de KNVB laten weten te zijn gehackt. “Die wilde vanzelfsprekend weten wat er aan de hand was.”

“KNVB-onderzoek behoort tot de mogelijkheden”

Overigens merkte Makkelie thuis op dat er getracht was z’n Facebook-pagina en e-mailadres te hacken. “Zoals zovelen had ik eenzelfde wachtwoord voor alles, maar daar ben ik wel van genezen. Niet handig voor een politieagent. Daarom ben ik zo van slag van deze affaire: m’n collega’s en ik lopen allemaal op de toppen van onze tenen, veelal onbeschermd en dan komt zo’n vervelend bericht over mondkapjes van mij op mijn account. Verschrikkelijk.”

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond was zijn aanvankelijke schrik snel te boven. “Ik werd door iemand gebeld, intern bij de KNVB, die me vertelde dat er uit naam van Danny mondkapjes te koop werden aangeboden. Maar kort nadat ik me had afgevraagd: ’Wat is dít nou?’, kreeg ik te horen dat het een bijzonder slechte grap was en Danny’s Instagram-account was gehackt”, aldus Van Egmond.

“Deze ophef over de mondkapjes is buiten zijn schuld om ontstaan.” Van Egmond vindt dat ’bijzonder slechte grap’ misschien te zacht is uitgedrukt. “De hack krijgt door de coronacrisis die we nu doormaken een extra lading. En alle streken op dit vlak zijn natuurlijk volkomen onacceptabel, volkomen misplaatst”, aldus de ex-arbiter, die dan ook een aangeslagen Makkelie aan de lijn kreeg.

“Hij wilde absoluut duidelijk maken dat hem geen blaam treft en hoopt dat dit duidelijk wordt”, zegt Van Egmond, die met zijn pupil al over aangifte sprak. „We zijn nu aan het overleggen of dat zinvol is. Een duidelijk signaal? Ja, eens. Maar je moet ook niet heel hard roepen dat je aangifte doet om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. Daar hebben we het nu over.”

Een KNVB-onderzoek naar de hack behoort volgens Van Egmond ook tot de mogelijkheden. “Misschien dat we erachter kunnen komen wie het account heeft gehackt. En wellicht dat we de risico’s van social media nog eens goed in kaart moeten brengen en kunnen aanstippen bij de scheidsrechters.”