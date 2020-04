Coronavirus is dodelijker in regio’s met meer luchtvervuiling

Coronapatiënten uit regio’s met een hoge mate van luchtvervuiling, lopen meer risico om aan het virus te overlijden. Dat werd al langer gedacht, maar is nu ook voor het eerst officieel aangetoond met een studie van de prestigieuze Harvard-universiteit.

“Als Manhattan (een zeer zwaar getroffen stadsdeel in New York, nvdr.) zijn gemiddelde waarde van fijn stof de voorbije twintig jaar met amper één microgram (één miljoenste gram, nvdr.) per kubieke meter had verminderd, had het allicht nu 248 minder coronadoden geteld”, zo stelt de studie waarvoor alle sterfgevallen in de VS werden geanalyseerd.

Langdurig blootgesteld worden aan een hogere mate van luchtvervuiling, zelfs al is het maar een heel klein beetje, kan grote gevolgen hebben voor je gezondheid. Zelfs als er rekening wordt gehouden met andere factoren zoals de bevolkingsdichtheid van bepaalde regio’s en of de patiënten al dan niet rokers waren. “Een voorbeeld: iemand die al jaren woont in een regio met hoge niveaus van fijn stof, heeft vijftien procent meer kans om te sterven aan het coronavirus. In de regio’s met meer luchtvervuiling zullen ook meer mensen gehospitaliseerd moeten worden.”

Deze studie moet op korte termijn een waarschuwing zijn voor de regio’s met hoge luchtvervuiling. “Het is aan de overheden om ervoor te zorgen dat daar strengere maatregelen worden getroffen en om er in meer beschermingsmateriaal en ziekenhuiscapaciteit te voorzien”, melden de auteurs nog. “Op lange termijn is het nog een extra argument om luchtvervuiling aan te pakken.”