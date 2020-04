KV Kortrijk heeft Kristof D’Haene (29) langer vastgelegd. De linksback ziet zijn prestaties beloond met een contractverlenging tot 2024.

In 2018 verlengde hij al eens tot medio 2021, nu komen daar dus nog drie extra jaren bij in het Guldensporenstadion. D’Haene was goed voor 6 assists en 1 doelpunt dit seizoen.

“Hier ben ik thuis. Samen schrijven we verder aan een nieuw hoofdstuk van onze droom”, zegt D’Haene in een filmpje van de club. “Ik blijf tot 2024 een Kerel.“