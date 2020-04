Chaos dreigt voor het BAS, dat videochat zal gebruiken om met clubs te communiceren

Zeven profclubs die hun licentie misliepen en die beslissing willen aanvechten: het worden drukke weken voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, beter bekend als het BAS. Door de coronacrisis is het voor die beroepsinstantie sowieso al moeilijker werken.

Standard, KV Oostende, Moeskroen, Lokeren, Lommel, Roeselare en Virton: dat zijn de zeven clubs waar het om gaat. Maar ook amateurclubs Seraing en Patro Eisden, die hun 1B-licentie geweigerd zagen, kunnen nog bij het BAS aankloppen. Het zal voor een overvolle kalender zorgen, al lijken ze er bij het BAS van overtuigd dat alles binnen de normale tijdspanne kan worden afgewerkt. Per zaak kiest elke partij (de club en de Belgische voetbalbond) één van de door het BAS benoemde arbiters om over de zaak te oordelen, en die twee arbiters kiezen nog een derde, die de zaak zal leiden. Van de 59 mogelijke arbiters zijn er enkelen die je al kan uitsluiten omdat ze uit de voetbalwereld komen, maar dan nog zijn er genoeg. Alleen worden er geregeld nog arbiters gewraakt door een van de partijen – bijvoorbeeld vanwege mogelijke partijdigheid – en wordt de werking momenteel sowieso bemoeilijkt.

Door de coronacrisis vinden er geen (openbare) zittingen meer plaats. Normaal gezien komen clubs hun zaak in Brussel bepleiten op de hoofdzetel van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), maar nu kan dat dus niet. Ook het BAS moet zich, net als de rechtbanken, houden aan de regels van de regering.

“Fysieke hoorzittingen zijn inderdaad niet mogelijk”, zegt Herman Verbist, voorzitter van de arbiters. “Een probleem is dat niet, want alles kan ook schriftelijk ingediend worden, per e-mail. Maar als het de wens is van een bepaalde partij om de arbiters toch in de ogen te kijken, dan is dat uiteraard nog een optie. Dan zullen er andere communicatiemedia worden gebruikt, zoals Skype of Zoom, en krijgt iedereen elkaar via een videoconference te zien. Ook de arbiters onderling zullen daar gebruik van maken om te vergaderen, want zij kunnen evenmin samenkomen. Maar dat is in het verleden nog al gebeurd, als een van de arbiters in het buitenland zat.”

Bico, Wauters en matchfixing

In het verleden zorgden de zittingen van de voetbalclubs bij het BAS geregeld voor spektakel. Zo verkocht White Star Brussel-baas John Bico in 2016 tijdens de zitting spelers om extra geld binnen te halen en (tevergeefs) de arbiters te overtuigen, kwam oud-voorzitter Eddy Wauters in 2017 plots een pleidooi houden tegen de licentie van Antwerp, en zorgde geluidshinder en de hitte vorig jaar voor irritatie in de zitting over het matchfixingschandaal rond KV Mechelen. Maar misschien worden de online zittingen net extra bizar?

