Kisten worden in massagraf gedragen: staat New York zwaar getroffen door corona met al 160.000 besmettingen en 7.000 doden

De Amerikaanse staat New York wordt hard getroffen door het coronavirus. Het aantal besmettingen in de staat is intussen al opgelopen tot 160.000, waardoor New York het meeste aantal coronabesmettingen ter wereld heeft. 7.000 patiënten zijn reeds overleden. Een drone filmde donderdag doden die worden begraven in een massagraf op Hart Island, een plek die al 150 jaar als kerkhof wordt gebruikt.

Op Hart Island, een eiland in de wijk de Bronx, worden als sinds de negentiende eeuw doden zonder familie of middelen om een begrafenis te regelen, ter aarde besteld. Gevangenen van de nabijgelegen gevangenis Riker’s Island begraven in normale omstandigheden 25 doden per week. Nu zijn er dat 24 per dag, vijf dagen per week.

