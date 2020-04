Werkstraf gevraagd tegen man die herhaaldelijk coronamaatregelen aan zijn laars lapte: “Dacht dat het niet zo erg was”

Brussel - Het Brusselse parket heeft vrijdag een werkstraf gevorderd tegen Saad A., een 23-jarige man die herhaaldelijk de coronamaatregelen niet heeft nageleefd. Het gaat om het eerste proces in België tegen iemand die de beperkende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus niet respecteert. De jongeman was al vier keer betrapt toen hij op 29 maart een vijfde keer tegen de lamp liep. Toen de politie hem daarop aansprak, zou hij geprobeerd hebben omstaanders aan te zetten tot relletjes.

De politie had A. op 25, 26 en 29 maart al in totaal vier keer aangesproken en gewaarschuwd omdat hij de coronamaatregelen niet naleefde. Kort na die laatste controle op 29 maart betrapte de politie hem in Sint-Jans-Molenbeek opnieuw in het gezelschap van iemand die niet tot zijn gezin behoorde terwijl hij daarbij niet de nodige afstand hield. De agenten riepen hem opnieuw op het matje maar volgens het parket begon A. daarop omstaanders op te jutten en aan te zetten tot relletjes. Uiteindelijk slaagde de politie er, niet zonder enige moeite, in hem te arresteren.

Vrijdag eiste het Brusselse parket een werkstraf tegen de twintiger. “Het overgrote deel van de bevolking doet een enorme inspanning en blijft binnen, met een werkstraf kan hij nu iets terugdoen voor de maatschappij”, klonk het daarbij.

A. zelf gaf toe dat hij zich niet aan de coronamaatregelen had gehouden “omdat hij dacht dat het niet zo erg was”. Daarna gaf hij aan dat hij dat sinds het laatste incident wel deed, en ook zou blijven doen. Wel betwistte hij dat hij zich had verzet tegen zijn arrestatie of omstaanders had aangezet tot relletjes. Hij verklaarde zich ook bereid een werkstraf uit te voeren.

Het vonnis valt op 24 april.