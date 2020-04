De koelkast van Thomas was net op straat geleverd … en toen gingen twee dieven ermee aan de haal

Een opmerkelijke diefstal in Namen. Twee dieven zijn aan de haal gegaan met een koelkast die nog maar net was afgeleverd bij de koper. Op straat, omdat leveranciers door de coronamaatregelen de koelkast niet naar binnen mochten dragen.

De 46-jarige Thomas Hugo had voor 425 euro een nieuwe koelkast gekocht bij Vanden Borre. Zaterdagnamiddag rond 17 uur zetten de leveranciers het toestel af op het trottoir voor zijn woning in de Rue Jean-Baptiste Brabant in Namen. “De bezorgers hadden me verwittigd dat ik door de coronamaatregelen het toestel zelf naar binnen in mijn appartement moest dragen. Omdat de koelkast meer dan honderd kilo woog en bijna twee meter hoog was, probeerde ik ze eerst samen met mijn zoon naar binnen te dragen”, getuigt de man.

Klacht ingediend

Toen dat niet lukte zijn de twee naar binnen gegaan op zoek naar iets dat hen kon helpen het gevaarte in het appartement te krijgen. Toen ze – minder dan een half uurtje later – terugkeerden, was de nieuwe koelkast al verdwenen. Buren zouden gezien hebben hoe twee mannen het toestel oplaadden in een grijze wagen en vervolgens zijn weggereden.

Hugo heeft een klacht ingediend bij de politie. “Getuigen zullen er misschien niet veel zijn, het is momenteel erg rustig op straat, maar je weet natuurlijk nooit”, getuigt hij aan Sudinfo. “Het is dom, maar het is mijn schuld. Ik had mijn koelkast niet zonder toezicht mogen achterlaten.”

De man bestelde ondertussen nog een nieuwe koelkast, al hoopt hij dat de diefstal alsnog opgehelderd wordt. “Ik geloof niet meer in de Kerstman, maar wie weet… Ik loof 50 euro uit aan diegene die me helpt de koelkast te vinden.”