Duitsland ligt nog in panne, maar Bundesliga mikt op 9 mei voor herstart competitie

In Duitsland wil men over minder dan een maand de bal opnieuw laten rollen. Straf, want de coronamaatregelen gelden net als in ons land nog tot 19 april. Volgens de Duitse krant Bild wordt er op 9 mei gemikt voor de herstart van de Bundesliga en de competitie in de tweede klasse.

Donderdag vond er een conferencecall plaats tussen officials van de Duitse Voetbalbond DFB. Daarin werd volgens Bild overeengekomen dat 9 mei een realistische datum is om het voetbal in Duitsland weer op gang te trappen. Aanvankelijk was er sprake van 2 mei, maar dat vinden de officials net iets te vroeg. Met een herstart op 9 mei, weliswaar achter gesloten deuren, zou het seizoen bovendien nog voor 30 juni afgewerkt kunnen worden.

Eerder maakte Bild al bekend dat er een plan op tafel ligt om per wedstrijd maximaal 239 mensen in het stadion toe te laten. De Duitse voetbalcompetitie ligt vanwege de coronacrisis stil sinds half maart. Net voor de pauzeknop werd ingeduwd, vond met Borussia Mönchengladbach-Keulen één match zonder publiek plaats. Voor die partij werden 600 mensen in het stadion toegelaten: spelers, trainers en staf, journalisten, ordehandhavers en opruimdiensten.

De Bundesliga ligt nog stil tot minstens 30 april. Om de competitie te kunnen hervatten is er wel nog groen licht nodig van de overheid.

