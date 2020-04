Uitblijven van beslissing over verlenging coronamaatregelen demotiveert: “De geloofwaardigheid van de communicatie gaat er ferm op achteruit”

Pas volgende week woensdag zal de veiligheidsraad bekendmaken of en welke coronamaatregelen worden verlengd. Dat is gisteren meegedeeld, zonder er duidelijk bij te zeggen waarom dat zo lang nog moet duren. “De geloofwaardigheid van de coronacommunicatie gaat er ferm op achteruit”, zegt Elke Van Hoof, VUB-professor klinisch psycholoog met specialisatie in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out.