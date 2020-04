Crisiscentrum vraagt ook op Pasen inspanning: “Ook in deze feestelijke periode mogen we het virus geen vrij spel geven”

Door de coronamaatregelen zal onze beleving van Pasen, dat zondag valt en traditioneel met familie gevierd wordt, anders zijn. Dat heeft Yves Stevens van het Crisiscentrum vrijdag benadrukt. Hij vraagt wel met aandrang dat iedereen de maatregelen respecteert. “Ook in deze feestelijke periode mogen we het virus geen vrij spel geven.”

“In deze periode, en ook de komende weken, vinden een paar religieuze feesten plaats”, zei Stevens op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum. “Voor veel mensen onder ons is dit een heel bijzondere en belangrijke periode van het jaar. Deze feesten gaan vaak gepaard met familietradities en bijeenkomsten. De huidige coronamaatregelen hebben ook daar een invloed op. De beleving zal dit jaar jammer genoeg anders zijn.”

Stevens vraagt iedereen daarom om in zijn kot te blijven en niet in familie samen te komen. “We roepen iedereen op om begrip te hebben voor de uitzonderlijke omstandigheden en de maatregelen te blijven respecteren. Er kan dus wel in gezinsverband gevierd worden met de mensen die onder hetzelfde dak leven, maar de feestelijkheden moeten wel plaatsvinden in de eigen woning. Alle andere bijeenkomsten zijn niet mogelijk.”

“We hebben de maatregelen goed nageleefd, dat moeten we ook in deze feestelijke periode volhouden zodat we het virus geen vrij spel geven. Blijf in uw kot en blijf zorgen voor elkaar.”

