Piste van tracking-app ook bij ons “ernstig overwogen”

In China maakt men momenteel gebruik van een tracking-app om de bewegingen van bewoners te kunnen monitoren en zo een verdere verspreiding van het coronavirus te kunnen beperken. “Ook bij ons wordt die piste overwogen”, zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag tijdens de dagelijks persconferentie over het coronavirus. “Het kan mogelijk een nuttig hulpmiddel zijn als we de maatregelen die vandaag gelden, willen afbouwen. Voor de fase na de social distancing zoals we die vandaag kennen, dus. Het is een piste die zeer ernstig wordt overwogen.”