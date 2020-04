Westerlo over plannen om beloften in 1B te laten spelen: “Competitievervalsing”

Westerlo reageert fel op de plannen om 1B, onthoofd nadat vier clubs geen licentie kregen, aan te vullen met beloftenteams uit 1A.

“Dit is je reinste competitievervalsing”, zegt Wim Van Hove, algemeen directeur van Westerlo. “De ene week speelt dat beloftenteam op zijn sterkst, de week erna niet meer omdat spelers worden opgeëist voor het A-team. Je zal als club die strijdt om de promotie dan maar pech hebben om tegen dat sterke team te spelen. Wij bedrijven wel profvoetbal, zo één wedstrijd kan het verschil maken. Ik begrijp de intentie van de grote clubs, maar zo creëer je geen volwaardige competitie. Dan ga je van de ene slechte formule naar de andere. Hoeveel mensen komen kijken naar een wedstrijd tegen de B-ploeg van een grote club? Vooral dan als het op het veld van die grote club is. Dat men eens te rade gaat in Nederland, waar op die manier wordt gespeeld. Niemand is daar blij mee.”

Waar ziet Van Hove dan wel een oplossing in? “De clubs leefbaar houden. Als men dan toch in Nederland wil kijken, wel, daar stijgen en dalen elk seizoen drie clubs. Als je dat vooruitzicht hebt, is dat wel helemaal anders dan nu wanneer er in België maar eentje stijgt. Als men wil veranderen en de clubs leefbaar houden, dan moeten er meer stijgers uit 1B mogelijk zijn.”