Jo Lernout hoopt op giften van vijf of tien euro voor zwaar getroffen Filipijnen

Opmerkelijke oproep vanuit de Filipijnen: Jo Lernout (71), helft van het failliete spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie, rekent opnieuw op de goodwill van de bevolking. Vroeg de gewezen Vlaamse ondernemer voor de eeuwwisseling om duizenden euro’s te beleggen in zijn failliet gegane bedrijf, heeft hij nu andere katten te geselen.

Lernout, destijds veroordeeld wegens fraude en corruptie, woont intussen al jaren met zijn tweede vrouw in de Filipijnen. Daar geldt wegens corona een nog veel strengere vorm van lockdown dan hier in België. Zo riep president Duerte – niet vies van een controversiële uitspraak – op om iedereen neer te schieten die zich niet aan de opgelegde regels houdt. Het hele land is op slot, en de armoede swingt de pan uit.

Voedselpakketten

Lernout lanceert nu een steunactie om de straatarme bevolking te helpen. Dat laat hij weten via sociale media. Vanuit Dau in de Filipijnen roept hij ons om vijf of tien euro te storten om Filipijnse gezinnen in nood te helpen. “Slechts enkele voedingswinkels en apothekers zijn open, slechts een iemand per gezin mag tweemaal per week, mits een geldige pas, naar de winkel. Al de rest moet altijd binnen blijven. Er is onvoldoende drinkwater”, schrijft hij. Lernout, die leeft van een Belgisch pensioen, hoopt met de actie voedselpakketten te kunnen aankopen. “De situatie is heel dringend.”