“Koopje” Jan Vertonghen siert voorpagina’s van prominente Spaanse sportkranten

De Spaanse kranten AS en El Mundo Deportivo presenteren Jan Vertonghen (32) nadrukkelijk als een opportuniteit voor topclubs Real Madrid en FC Barcelona tijdens de komende zomermercato. De verdediger is einde contract bij Tottenham en is gegeerd op de internationale transfermarkt. Naast Vertonghen staan ook zijn collega-Rode Duivels Dries Mertens en Thomas Meunier in het uitstalraam van de Spaanse media.

De krant AS pakt naast onze landgenoten ook uit met Cavani, Willian, Callejon, David Silva en Pedro. Hun contract loopt ook deze zomer ten einde. Ze staan allemaal in het rijtje van “koopjes ten midden van een crisis”, volgens AS.

AS Foto: Football Espana