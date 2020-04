Mooi weer lokt ons uit ‘ons kot’: 32 procent meer verplaatsingen buiten eigen gemeente

Door het goede weer blijven we minder “in ons kot”, zo meldt Le Soir op basis van nieuwe cijfers van de taskforce ‘Data against corona’. Afgelopen zondag waren er 32 procent meer verplaatsingen buiten de eigen gemeente ten opzichte van de zondag ervoor.

LEES OOK. Nog steeds geen uitsluitsel over het einde van de lockdown en dat is niet goed voor onze motivatie (+)

De cijfers van de taskforce zijn berekend op basis van geanonimiseerde gegevens van de telecomoperatoren. Met andere woorden: er wordt gekeken of uw gsm of smartphone binnen bereik bleef van de gsm-masten in uw gemeente, maar de overheid kan de verplaatsingen op geen enkele manier terugleiden naar een individu.

De stijging is ongetwijfeld deels te koppelen aan het mooie weer van afgelopen weekend, maar mogelijk ook een beetje aan de dalende motivatie van de bevolking om de coronamaatregelen te blijven volgen.