Heuglijk moment na bosbranden in Australië: koala’s die gewond raakten, keren terug naar het wild

Heel wat koala’s die tijdens de felle bosbranden begin dit jaar in Australië gewond zijn geraakt of opgevangen moesten worden, kunnen terugkeren in het wild. Verscheidene opvangcentra zijn begonnen met de herintegratie van de dieren en dat levert ook mooie beelden op.

De zware bosbranden in Australië richtten in januari enorme schade aan, niet in het minst onder de dieren. Experts schatten dat duizenden koala’s gestorven zijn en heel wat dieren moesten gewond opgevangen worden. Vele koala’s zagen hun biotoop tot as herleid, waardoor ze ook geen voedsel meer konden vinden.

Nu de dieren terug aangesterkt zijn, kunnen sommigen weer uitgezet worden. Onder meer het Koala Hospital in Port Macquarie – ten noorden van Sydney – kon al 49 koala’s terugzetten en mogelijk volgen er snel nog veel meer. Nu het in de omgeving ook regent, groeit de natuurlijke biotoop van de koala’s ook terug.