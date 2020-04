Bedrijf dat ‘slechte mondmaskers’ leverde reageert: “Door Belgische overheid erkend lab gaf positief rapport”

Het bedrijf uit Zulte dat de drie miljoen mondmaskers leverde waarvan de kwaliteit ondermaats bleek na tests in een Belgisch lab, trekt de beslissing om ze af te keuren in vraag. Het bedrijf, Life bvba, zegt vrijdag dat het een positief testrapport heeft van een door de Belgische overheid erkend Chinees lab.

Life schetst in een persbericht hoe het eind maart voorstelde aan de FOD Volksgezondheid om drie miljoen mondmaskers af te nemen bij een Chinese producent, Daddy Baby, een luierfabrikant die inmiddels ook mondmaskers maakt. Eerder had Life naar eigen zeggen al 15 miljoen mondmaskers aangeleverd.

Volksgezondheid was volgens Life daarbij op de hoogte van de identiteit van de producent. “Die Chinese producent is een zeer grote onderneming die wereldwijd hetzelfde type mondmaskers verschaft aan tal van andere landen”, zegt Life.

Maar deze donderdag maakte minister Philippe De Backer, die de taskforce leidt die voor ons land zoekt naar beschermend materiaal, bekend dat de levering niet aan de kwaliteitsnormen voldoet. Life zegt daarover “verrast” te zijn. Volgens Life verantwoordden de Belgische overheden de afkeuring met keuringsattesten die op 3, 4 en 5 april werden aangeboden. Een dag later bezorgde Life opnieuw een attest aan de FOD Economie, deze keer van een door de Belgische overheid erkend lab uit China. “Uit dat testrapport blijkt dat de betrokken mondmaskers voldoen aan de KN95-norm (het Chinese equivalent van de FFP2-beschermingklasse, nvdr).”

Life zegt ervan overtuigd te zijn dat de FOD Economie Volksgezondheid niet op de hoogte had gesteld van dat laatste rapport op het moment van de afkeuring, omdat het “geheel verkeerdelijk” niet vermeld wordt in de communicatie daarover. Daarom bezorgde het bedrijf het rapport inmiddels zelf aan Volksgezondheid. “Wij wachten hun verdere berichten af. Onze onderneming heeft geen redenen om te twijfelen aan testrapporten van officiële instanties die door de Belgische en Chinese overheden worden erkend”, zegt Life, dat hoopt dat de mondmaskers alsnog kunnen verdeeld worden.

In een reactie op de vraag of rekening gehouden is met het rapport bij de afkeuring stipt het kabinet-De Backer aan dat de mondmaskers afgewezen zijn op basis van tests in een Belgisch lab. Dat gebeurde nadat er bij een eerste controle door de Economische Inspectie, na aankomst vorige vrijdag op de luchthaven van Luik, al twijfels waren gerezen. “We weten dat er veel valse certificaten in omloop zijn”, zegt woordvoerster Caroline Leys ook. Ze benadrukt dat ze daarmee niet wil zeggen dat het bedrijf bewust valse certificaten doorstuurde. “Maar een lab in België keurde de mondmaskers af.”