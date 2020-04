Corona duwt Vlaamse begroting verder in het rood: nu al tekort van 4,14 miljard euro

Het Vlaamse begrotingstekort loopt dit jaar op tot 4,14 miljard euro. Dat blijkt uit een begrotingscontrole die de regering vrijdag heeft uitgevoerd. Bij de regeringsvorming werd nog uitgegaan van een tekort van 436 miljoen euro in 2020.

Na een beperkt tekort in 2020 zou Vlaanderen in 2021 opnieuw aanknopen met een evenwicht, om de jaren daarna naar een klein overschot te evolueren. Dat scenario is van de baan door het coronavirus.

De maatregelen die de Vlaamse regering tot hiertoe nam om de crisis in te dijken, kosten al 2,5 miljard euro. Daarnaast wordt rekening gehouden met 1 miljard euro minderontvangsten.

8 procent

In de berekening, die al enkele weken geleden werd opgestart, ging de regering nog uit van een daling van het bbp met 1 procent. Volgens nieuwe inschattingen kan dat oplopen tot -8 procent, wat Vlaanderen nog een extra miljard in het rood kan duwen.

“Hoe langer dit duurt, hoe meer economisch verlies en hoe meer dit inteert op onze welvaart in de toekomst”, zegt minister van Financiën Matthias Diependaele. “Dat moeten we zo veel mogelijk zien te beperken.